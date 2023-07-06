В Екатеринбурге выросло число заразившихся менингитом сотрудников Ozon
Роспотребнадзор: Число заразившихся менингитом в Екатеринбурге выросло до восьми
Число заразившихся менингитом после вспышки инфекции в распределительном центре маркетплейса Ozon в Екатеринбурге увеличилось до восьми, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.
"На 6 июля 2023 года зарегистрировано восемь случаев заболевания, среди которых два — летальные. Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, сейчас на территории распределительного центра проводится вакцинация, привито уже около 400 человек. Вместе с тем сотрудники блока, где была вспышка менингококковой инфекции, и граждане, контактировавшие с заразившимися, проходят антибиотикопрофилактику.
Ранее сообщалось, что у семерых сотрудников Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию. Позднее стало известно, что от этой болезни сначала скончался 21-летний сотрудник компании. Затем умер ещё один человек. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков заражения инфекцией через посылки из распределительных центров Ozon нет.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин