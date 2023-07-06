В Екатеринбурге выросло число заразившихся менингитом сотрудников Ozon

Число заразившихся менингитом после вспышки инфекции в распределительном центре маркетплейса Ozon в Екатеринбурге увеличилось до восьми, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

"На 6 июля 2023 года зарегистрировано восемь случаев заболевания, среди которых два — летальные. Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение", — говорится в сообщении.