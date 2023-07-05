Вспышка смертельно опасной инфекции выявлена у сотрудников Ozon в Екатеринбурге

Среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге зарегистрировано несколько случаев менингококковой инфекции. О вспышке опасного заболевания сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным ведомства, в эту минуту известно о семи подтверждённых случаях заражения, определён круг контактных лиц. Более 60 человек прошли экстренную вакцинацию, некоторым назначили антибиотики для профилактики болезни.

"В ходе эпидемиологического расследования определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан. Обеспечено проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе усилена дезинфекция помещений, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных лиц", — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Лайф уже сообщал, что менингококковая инфекция способна поразить головной мозг и стать причиной летального исхода. Особенно заболевание опасно для детей. Некоторые люди довольно легко переносят менингит, предположительно, благодаря антигенной защите или антителам. Однако именно они зачастую становятся переносчиками опасного заболевания, которое легко распространяется воздушно-капельным путём. Особенно быстро инфекция передаётся в одном помещении, как это могло произойти с сотрудниками склада, которые жили или работали рядом друг с другом.