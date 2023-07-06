Стало известно о первой жертве вспышки менингита среди сотрудников Ozon

Уточняется, что он работал в распределительном центре. Мужчина проживал вместе с другими сотрудниками в хостеле, где 30 июня ему стало плохо.

У молодого человека поднялась температура до 39 градусов. Для него вызвали скорую помощь, но врачи не смогли спасти больного. После смерти работника из этого же хостела госпитализировали ещё четырёх сотрудников с менингитом. Их состояние сейчас стабильное.