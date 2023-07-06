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6 июля, 09:04
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Стало известно о первой жертве вспышки менингита среди сотрудников Ozon

Из-за вспышки менингита среди сотрудников Ozon умер молодой человек

Среди сотрудников Ozon появилась первая жертва вспышки менингококковой инфекции. Как сообщает Ural Mash, скончался 21-летний молодой человек.

Уточняется, что он работал в распределительном центре. Мужчина проживал вместе с другими сотрудниками в хостеле, где 30 июня ему стало плохо.

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У молодого человека поднялась температура до 39 градусов. Для него вызвали скорую помощь, но врачи не смогли спасти больного. После смерти работника из этого же хостела госпитализировали ещё четырёх сотрудников с менингитом. Их состояние сейчас стабильное.

Ранее Лайф рассказывал о том, что среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге зафиксировано несколько случаев менингококковой инфекции. В Роспотребнадзоре сообщили, что рисков заражения через посылки из распределительных центров нет.

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ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

Илья Суриков
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