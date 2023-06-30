Регион

Уведомления отключены

30 июня, 06:17

Из санатория в Кузбассе госпитализировали 12 детей с неизвестной кишечной инфекцией

В Кузбассе 12 детей доставили из санатория в больницу с кишечной инфекцией

В Кемеровской области 12 детей с неизвестной кишечной инфекцией доставили в больницу из санатория "Магистраль" в городе Салаир Гурьевского района. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В санаторий 24 июня приехало 282 ребёнка, а уже через два дня появились первые жалобы. Так, десятилетнего мальчика начало тошнить, из-за чего родители забрали его домой. Спустя ещё день аналогичные симптомы появились у восьмерых детей. Изначально местный врач попытался самостоятельно вылечить юных пациентов. Однако 29 июня заболело уже 12 человек, поэтому было решено вызвать скорую помощь.

Детей привезли в больницу города Гурьевска с диагнозом "кишечная инфекция неустановленной этиологии". В настоящий момент медики изучают анализы пациентов, а полиция разбирается в инциденте.

В Красноярском крае четверо подростков отравились растением на прогулке

В Красноярском крае четверо подростков отравились растением на прогулке

Ранее в Приамурье в оздоровительном лагере отравилось 70 детей. Информация об этом изначально появилась в Сети, после этого прокуратура Амурской области начала проверку.

Обложка ©

VK / Санаторий-профилакторий "Магистраль"

Светлана Оперук
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Кемеровская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров