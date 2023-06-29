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29 июня, 01:12

В Приамурье в оздоровительном лагере отравилось 70 детей

В Бурейском районе Приамурья проводится проверка по факту отравления 70 детей в оздоровительном лагере "Белые горы". Об этом сообщила прокуратура Амурской области в телеграм-канале.

Информация о случившемся появилась в соцсетях, после этого началась проверка. На место происшествия выехал прокурор Бурейского района.

"По предварительной информации, в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту обратилось 70 детей. Всего в лагере отдыхает 275 несовершеннолетних", — говорится в сообщении ведомства.

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А ранее подросток умер из-за стрептококковой инфекции в детском лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе Нижегородской области. Мать два дня не давала согласия на госпитализацию сына, а когда разрешение было получено и ребёнка удалось привезти в больницу, врачи уже не смогли ему помочь.

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belgor.su

Лариса Сафронова
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