Стрептококк за два дня убил ребёнка в лагере в Приволжье, пока мать запрещала его госпитализировать

Подросток умер от интоксикации в детском лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе Нижегородской области. Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что в учреждении выявили стрептококковую инфекцию.

По данным "Ъ-Приволжье", мальчику было 13 лет. Мать два дня не давала согласия на госпитализацию сына, а когда разрешение было получено и ребёнка удалось привезти в больницу, врачи уже не смогли ему помочь.

Роспотребнадзор проводит в лагере эпидемиологическое расследование. Туда прибыли специалисты, которые осматривают детей и персонал, а также проводят необходимые лабораторные обследования. Они отобрали смывы с объектов внешней среды. Аналогичное расследование идёт в лагере "Лазурный" в Выксунском районе области, где несколько детей пожаловались на недомогание.