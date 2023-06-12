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11 июня, 22:56

В летнем лагере на Урале десятки детей заболели кишечной инфекцией

На Урале в оздоровительном лагере кишечной инфекцией заразились десятки детей

В детском лагере "Изумруд" в Свердловской области под Кургановом произошла массовая вспышка кишечной инфекции: там отравились десятки детей. Что именно стало источником такой реакции, пока не известно. Первому из отдыхающих стало плохо ещё 9 июня.

"Изначально у всех просто начала болеть голова, со временем всех стало тошнить. Никто не знает, из-за чего именно дети отравились. Но сейчас больше половины лагеря уже опустело. Сначала уехали три-четыре человека, сейчас же каждый отряд опустел. Отравились с первого отряда по шестой, никого не обошло", — поделился с сайтом kp.ru пострадавший ребёнок.

Всех заболевших отправляют в изолятор, рассказал один из свидетелей инцидента. Он утверждает, что "таблеток там детям не дают", а оповещают родителей, чтобы приехали за заболевшими. Сколько именно детей отравилось — неизвестно, однако, по данным очевидцев, число заболевших исчисляется десятками. В Роспотребнадзоре сообщили, что в "Изумруде" уже проводится проверка.

"В "Изумруде" идёт эпидрасследование случившегося. Подробная информация будет позже", — сообщили в региональном управлении.

Психолог рассказал, что делать родителям, чей ребёнок рыдает и просит забрать домой из лагеря

Психолог рассказал, что делать родителям, чей ребёнок рыдает и просит забрать домой из лагеря

Ранее Лайф писал, что 12 детей отравились в лагерях города Верхняя Пышма в Свердловской области. Они обратились в городскую больницу за медицинской помощью, жалуясь на рвоту и температуру.

Обложка ©

Unsplash

Арина Родионова
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