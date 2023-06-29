В Красноярском крае четверо подростков отравились растением на прогулке

В больницу Канска Красноярского края с острым отравлением госпитализированы четверо подростков. Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД РФ, всё произошло в селе Астафьевка, несовершеннолетние съели листья ядовитой диффенбахии.

"Сотрудники полиции установили, что в день происшествия двое братьев девяти и десяти лет вместе с двумя другими сельскими ребятами десяти и 11 лет гуляли на улице. В один из моментов они увидели выброшенные части от обрезки комнатного растения диффенбахии, стебли и листья которого содержат ядовитый сок", — отметили в ведомстве.

Обрезки ядовитой диффенбахии. Обложка © VK / Полиция Красноярья

По информации МВД, подростки посчитали, что это обрезки бамбука, и решили их попробовать. После этого они почувствовали недомогание и в срочном порядке были доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка, полиция призывает граждан ответственно относиться к утилизации опасных растений и предметов.