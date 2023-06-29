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29 июня, 06:40

В Красноярском крае четверо подростков отравились растением на прогулке

Под Красноярском четверо детей отравились диффенбахией, съеденной на прогулке

В больницу Канска Красноярского края с острым отравлением госпитализированы четверо подростков. Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД РФ, всё произошло в селе Астафьевка, несовершеннолетние съели листья ядовитой диффенбахии.

"Сотрудники полиции установили, что в день происшествия двое братьев девяти и десяти лет вместе с двумя другими сельскими ребятами десяти и 11 лет гуляли на улице. В один из моментов они увидели выброшенные части от обрезки комнатного растения диффенбахии, стебли и листья которого содержат ядовитый сок", — отметили в ведомстве.

Обрезки ядовитой диффенбахии. Обложка © VK / Полиция Красноярья

Обрезки ядовитой диффенбахии. Обложка © VK / Полиция Красноярья

В Приамурье в оздоровительном лагере отравилось 70 детей

В Приамурье в оздоровительном лагере отравилось 70 детей

По информации МВД, подростки посчитали, что это обрезки бамбука, и решили их попробовать. После этого они почувствовали недомогание и в срочном порядке были доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка, полиция призывает граждан ответственно относиться к утилизации опасных растений и предметов.

Ранее Лайф рассказывал, как в Санкт-Петербурге 16-летний подросток умер, смешав водку и вино на дне рождения. Его знакомая, употребившая алкоголь и наркотики, была доставлена в больницу.

На Алтае шестеро подростков отравились алкоголем

На Алтае шестеро подростков отравились алкоголем

Обложка ©

ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru

Иван Косицын
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