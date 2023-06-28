На Алтае шестеро подростков отравились алкоголем

В Бийском районе Алтайского края шестеро подростков отравились алкоголем, пишет телеграм-канал станции скорой помощи райцентра. Одного из них в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую больницу, а остальных юношей 2009–2011 годов рождения — в наркологический диспансер для освидетельствования.

Как сообщила помощник краевого прокурора Мария Антошкина, прокуратура региона уже начала проверку. В ходе работы сотрудники ведомства дадут оценку работе органов профилактики, а также факту продажи алкоголя несовершеннолетним.

Также краевой Следственный комитет начал доследственную проверку по статье 238 Уголовного кодекса ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").