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7 июня, 10:06

Четверо подростков из Сургута отравились смесью алкоголя и лекарств

В Сургуте четверо подростков попали в больницу после употребления алкоголя с лекарствами. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"2 июня 2023 года пятеро несовершеннолетних жителей Сургута 2006 и 2007 года рождения праздновали день рождения на даче в Сургутском районе. Четверо подростков употребили алкоголь совместно с лекарствами, после чего им понадобились медицинская помощь и госпитализация. Один из подростков продолжает находиться в больнице", — отметили в ведомстве.

По факту случившегося проводится проверка. Те, кто продавал алкоголь и лекарства, уже установлены. Родителей подростков тоже привлекут к административной ответственности.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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