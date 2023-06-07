Четверо подростков из Сургута отравились смесью алкоголя и лекарств

В Сургуте четверо подростков попали в больницу после употребления алкоголя с лекарствами. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"2 июня 2023 года пятеро несовершеннолетних жителей Сургута 2006 и 2007 года рождения праздновали день рождения на даче в Сургутском районе. Четверо подростков употребили алкоголь совместно с лекарствами, после чего им понадобились медицинская помощь и госпитализация. Один из подростков продолжает находиться в больнице", — отметили в ведомстве.