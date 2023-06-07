Четверо подростков из Сургута отравились смесью алкоголя и лекарств
В Сургуте четверо подростков попали в больницу после употребления алкоголя с лекарствами. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
"2 июня 2023 года пятеро несовершеннолетних жителей Сургута 2006 и 2007 года рождения праздновали день рождения на даче в Сургутском районе. Четверо подростков употребили алкоголь совместно с лекарствами, после чего им понадобились медицинская помощь и госпитализация. Один из подростков продолжает находиться в больнице", — отметили в ведомстве.
По факту случившегося проводится проверка. Те, кто продавал алкоголь и лекарства, уже установлены. Родителей подростков тоже привлекут к административной ответственности.
Ранее в ХМАО двухлетний малыш отравился жидкостью для вейпа. Несколько суток он провёл в реанимации. Выяснилось, что семья ребёнка стоит на учёте.
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