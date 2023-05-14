В ХМАО двухлетний малыш отравился жидкостью для вейпа

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре двухлетний ребёнок отравился жидкостью для вейпов. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"В городе Нижневартовске двухлетнего ребёнка госпитализировали в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии с симптомами, свидетельствующими о возможном отравлении жидкостью для вейпов", — говорится в сообщении.

Ранее воспитанники приюта в Курской области массово отравились жидкостью для вейпов. У всех были одинаковые симптомы: головные боли, рвота, проблемы с давлением, потемнение в глазах, а некоторые стали чересчур возбуждены и агрессивны. Позднее власти региона подтвердили факт отравления, но заявили, что оно не связано с жидкостью для вейпов.