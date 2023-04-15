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15 апреля, 20:06

В Курской области не подтвердилось отравление детей приюта жидкостью для вейпов

Власти Курской области подтвердили отравление 15-летней воспитанницы Охочевского социального приюта, однако уточнили, что оно не было связано с вейпами. Сообщение опубликовано в телеграм-канале регионального правительства.

"Действительно, 15-летняя девочка обратилась в медблок с жалобами на плохое самочувствие. <...> В ходе проверки правоохранительными органами фактов, подтверждающих информацию о возможном отравлении детей жидкостью для вейпов, не выявлено", отмечается в записи.

По данным властей, такое состояние у ребёнка наблюдалось в течение всего периода проживания в учреждении в связи с предварительным диагнозом "ВСД по смешанному типу". Девочка наблюдалась в течение всего периода медработниками учреждения.

Воспитанники приюта в Курской области массово отравились жидкостью для вейпов

Воспитанники приюта в Курской области массово отравились жидкостью для вейпов

Ранее случаи, когда подростки травились и умирали от использования вейпов, были зафиксированы в Санкт-Петербурге, Уфе, Калининградской области, Подмосковье и ряде других регионов России. Напомним, в этом месяце Госдума приняла закон о полном запрете на продажу вейпов детям.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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