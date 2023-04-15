В Курской области не подтвердилось отравление детей приюта жидкостью для вейпов

Власти Курской области подтвердили отравление 15-летней воспитанницы Охочевского социального приюта, однако уточнили, что оно не было связано с вейпами. Сообщение опубликовано в телеграм-канале регионального правительства.

"Действительно, 15-летняя девочка обратилась в медблок с жалобами на плохое самочувствие. <...> В ходе проверки правоохранительными органами фактов, подтверждающих информацию о возможном отравлении детей жидкостью для вейпов, не выявлено", — отмечается в записи.