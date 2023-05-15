Семья ребёнка из ХМАО, попавшего в реанимацию из-за вейпа, стоит на учёте

Семья двухлетнего ребёнка, которого госпитализировали в Нижневартовске с отравлением после затяжки вейпом, состоит на учёте, сообщает kp.ru. По информации СМИ, малыша удалось спасти.

Несчастный случай произошёл ещё в конце апреля: ребёнку пришлось срочно вызывать скорую, несколько суток он провёл в реанимации. Региональные следователи организовали проверку, а председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в ХМАО-Югре Михаилу Мокшину предоставить доклад об установленных обстоятельствах.

О дальнейшей судьбе родителей, которые оставили дитя рядом с опасным предметом, пока не известно. Но в органах уточнили, что малыш из многодетной семьи, которая находится на профилактическом учёте.

"Семья, в которой это произошло, многодетная, состоит на учёте", — уточнили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.