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15 мая, 12:21

Семья ребёнка из ХМАО, попавшего в реанимацию из-за вейпа, стоит на учёте

Семья двухлетнего ребёнка, которого госпитализировали в Нижневартовске с отравлением после затяжки вейпом, состоит на учёте, сообщает kp.ru. По информации СМИ, малыша удалось спасти.

Несчастный случай произошёл ещё в конце апреля: ребёнку пришлось срочно вызывать скорую, несколько суток он провёл в реанимации. Региональные следователи организовали проверку, а председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в ХМАО-Югре Михаилу Мокшину предоставить доклад об установленных обстоятельствах.

О дальнейшей судьбе родителей, которые оставили дитя рядом с опасным предметом, пока не известно. Но в органах уточнили, что малыш из многодетной семьи, которая находится на профилактическом учёте.

"Семья, в которой это произошло, многодетная, состоит на учёте", — уточнили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

В российском регионе ребёнок чуть не умер от заражённого шашлыка

В российском регионе ребёнок чуть не умер от заражённого шашлыка

Ранее воспитанники приюта в Курской области массово отравились жидкостью для вейпов. У всех были одинаковые симптомы: головные боли, рвота, проблемы с давлением, потемнение в глазах, а некоторые стали чересчур возбуждены и агрессивны. Позднее власти региона подтвердили факт отравления, но заявили, что оно не связано с жидкостью для вейпов.

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Ирина Фальке
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