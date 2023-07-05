Роспотребнадзор оценил риски заразиться менингококковой инфекцией через посылки из Ozon

Рисков заражения менингококковой инфекцией через посылки из распределительных центров Ozon нет. Так в Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о вспышке заболевания у сотрудников Ozon в Екатеринбурге.

"Для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Там объяснили, что возбудитель инфекции Neisseria meningitidis не отличается стойкостью и держится на поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов непродолжительное время.

Напомним, что пока в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зарегистрировано семь подтверждённых случаев заражения. Более 60 человек прошли экстренную вакцинацию, некоторым назначили антибиотики для профилактики болезни.