Регион

Уведомления отключены

5 июля, 15:36

Роспотребнадзор оценил риски заразиться менингококковой инфекцией через посылки из Ozon

Роспотребнадзор: Заразиться менингококковой инфекцией через посылки Ozon нельзя

Рисков заражения менингококковой инфекцией через посылки из распределительных центров Ozon нет. Так в Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о вспышке заболевания у сотрудников Ozon в Екатеринбурге.

"Для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Там объяснили, что возбудитель инфекции Neisseria meningitidis не отличается стойкостью и держится на поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов непродолжительное время.

Напомним, что пока в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зарегистрировано семь подтверждённых случаев заражения. Более 60 человек прошли экстренную вакцинацию, некоторым назначили антибиотики для профилактики болезни.

Врач рассказал, можно ли заразиться менингитом через посылку после вспышки на складе Ozon

Врач рассказал, можно ли заразиться менингитом через посылку после вспышки на складе Ozon

Менингококковая инфекция может поразить головной мозг и стать причиной летального исхода. Особенно быстро инфекция передаётся в одном помещении, как это могло произойти с сотрудниками склада, которые жили или работали рядом друг с другом.

Обложка ©

ТАСС / Ведомости / Максим Стулов

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Здоровье
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров