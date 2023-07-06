Жители Екатеринбурга перестали забирать посылки с Ozon из-за вспышки менингита
В Екатеринбурге многие местные жители отказываются забирать посылки с Ozon. Это связано с тем, что ранее в местном распределительном центре маркетплейса была выявлена вспышка менингококковой инфекции. Как заявили граждане, они боятся подхватить смертельно опасную болезнь.
"Пришла посылка, но забирать её пока опасно. Посмотрим, что дальше будет. Не хотелось бы заразиться такой серьёзной болезнью, которая, между прочим, может привести к инвалидности или даже смерти", — приводит их слова Ura.ru.
Ранее сообщалось, что у семерых сотрудников Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию. Позднее стало известно, что от этой болезни сначала скончался 21-летний сотрудник компании. Затем стало известно о том, что умер ещё один человек. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков заражения инфекцией через посылки из распределительных центров Ozon нет.
ТАСС / Ведомости / Максим Стулов