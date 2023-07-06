Минздрав: В Екатеринбурге умер ещё один сотрудник Ozon, заразившийся менингитом
В Екатеринбурге среди сотрудников Ozon появилась вторая жертва вспышки менингококковой инфекции. В настоящее время проводятся необходимые исследования для определения причины смерти, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
"Подтверждаю факт смерти. Причина выясняется", — приводит РИА "Новости" слова представителя ведомства.
Ранее стало известно о первом случае летального исхода среди сотрудников Ozon, которые заболели менингококковой инфекцией. Погибший — 21-летний молодой человек, которому 30 июня резко стало плохо. В Роспотребнадзоре сообщили, что среди сотрудников Ozon в Екатеринбурге зафиксировано минимум семь случаев менингококковой инфекции. При этом рисков заражения через посылки из распределительных центров нет, заверили в ведомстве.
ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный