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6 июля, 10:30

Минздрав: В Екатеринбурге умер ещё один сотрудник Ozon, заразившийся менингитом

В Екатеринбурге среди сотрудников Ozon появилась вторая жертва вспышки менингококковой инфекции. В настоящее время проводятся необходимые исследования для определения причины смерти, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

"Подтверждаю факт смерти. Причина выясняется", — приводит РИА "Новости" слова представителя ведомства.

Врач рассказал, можно ли заразиться менингитом через посылку после вспышки на складе Ozon

Врач рассказал, можно ли заразиться менингитом через посылку после вспышки на складе Ozon

Ранее стало известно о первом случае летального исхода среди сотрудников Ozon, которые заболели менингококковой инфекцией. Погибший — 21-летний молодой человек, которому 30 июня резко стало плохо. В Роспотребнадзоре сообщили, что среди сотрудников Ozon в Екатеринбурге зафиксировано минимум семь случаев менингококковой инфекции. При этом рисков заражения через посылки из распределительных центров нет, заверили в ведомстве.

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ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Наталья Исакова
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