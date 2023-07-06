Медик рассказал, кому грозит опасность в связи с гибелью сотрудника Ozon от менингита

Сотрудники Ozon, трудившиеся вместе с погибшим от менингита молодым человеком, находятся в опасности. Есть угроза также и для родных умершего. Об этом в беседе с Лайфом рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Он уточнил, что менингит передаётся воздушно-капельным путём, при кашле и чихании. При этом эксперт не исключает, что в теории инфекция может передаваться и через вещи.

"Практически это маловероятно, тем более что от момента упаковки посылки в офисе Ozon до её получения потребителем проходит порой не один день. Инкубационный период менингита — в среднем от одних до десяти суток, в этот период возможно общее недомогание", — сказал медик.

После инкубационного периода болезнь проявляется сильной головной болью и высокой температурой. Ещё один характерный симптом — неподвижность затылочных мышц. Мышцы шеи становятся твёрдыми на ощупь, шея практически не сгибается.