Медик рассказал, кому грозит опасность в связи с гибелью сотрудника Ozon от менингита
Хирург Умнов: Менингит может передаваться и через вещи, но это маловероятно
Сотрудники Ozon, трудившиеся вместе с погибшим от менингита молодым человеком, находятся в опасности. Есть угроза также и для родных умершего. Об этом в беседе с Лайфом рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
Он уточнил, что менингит передаётся воздушно-капельным путём, при кашле и чихании. При этом эксперт не исключает, что в теории инфекция может передаваться и через вещи.
"Практически это маловероятно, тем более что от момента упаковки посылки в офисе Ozon до её получения потребителем проходит порой не один день. Инкубационный период менингита — в среднем от одних до десяти суток, в этот период возможно общее недомогание", — сказал медик.
После инкубационного периода болезнь проявляется сильной головной болью и высокой температурой. Ещё один характерный симптом — неподвижность затылочных мышц. Мышцы шеи становятся твёрдыми на ощупь, шея практически не сгибается.
"Хочу отметить, что человек, который заразился, необязательно заболевает, он может остаться просто носителем", — подчеркнул специалист.
Ранее Лайф рассказывал о том, что у сотрудников Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию. Сообщалось, что от этой болезни сначала скончался 21-летний сотрудник компании. Затем стало известно о том, что умер ещё один человек. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков заражения инфекцией через посылки из распределительных центров Ozon нет.
Unsplash