Клиентка Ozon из Москвы получила дохлую мышь вместе с заказом. Елена оформила доставку на дом детских резиновых сапог для дочери, но в коробке с обувью оказался неприятный и вонючий "сюрприз". Об инциденте пишет Mash.

По данным телеграм-канала, покупательница написала негативный отзыв, который сайт отказался публиковать, и обратилась в поддержку. Там извинились и сказали, что это случайность, а Ozon сейчас проводит санобработку склада. Однако, по словам Елены, она и раньше находила в заказах следы фекалий грызунов.

В Ozon Лайфу заявили, что проводят проверку на складе, с которого поступил заказ, а также принесли извинения клиентке. Сапоги она перезаказала и уже получила новый товар.

"В Ozon налажен процесс санитарной обработки на наших объектах, регулярно проводим профилактику от вредителей. Поэтому такой случай единичен, но мы обязательно устраним его причину", — добавили в пресс-службе.