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6 июля, 09:03

Клиентка Ozon из Москвы получила дохлую мышь вместе с заказом

<p>Клиентка Ozon из Москвы получила дохлую мышь вместе с заказом. Фото © <a href="https://t.me/breakingmash/45696" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Клиентка Ozon из Москвы получила дохлую мышь вместе с заказом. Фото © Mash

Клиентка Ozon из Москвы получила дохлую мышь вместе с заказом. Елена оформила доставку на дом детских резиновых сапог для дочери, но в коробке с обувью оказался неприятный и вонючий "сюрприз". Об инциденте пишет Mash.

По данным телеграм-канала, покупательница написала негативный отзыв, который сайт отказался публиковать, и обратилась в поддержку. Там извинились и сказали, что это случайность, а Ozon сейчас проводит санобработку склада. Однако, по словам Елены, она и раньше находила в заказах следы фекалий грызунов.

В Ozon Лайфу заявили, что проводят проверку на складе, с которого поступил заказ, а также принесли извинения клиентке. Сапоги она перезаказала и уже получила новый товар.

"В Ozon налажен процесс санитарной обработки на наших объектах, регулярно проводим профилактику от вредителей. Поэтому такой случай единичен, но мы обязательно устраним его причину", добавили в пресс-службе.

Роспотребнадзор оценил риски заразиться менингококковой инфекцией через посылки из Ozon

Роспотребнадзор оценил риски заразиться менингококковой инфекцией через посылки из Ozon

Это не первый инцидент с Ozon за последние дни. Так, в распределительном центре компании в Екатеринбурге было зарегистрировано семь случаев заражения менингококковой инфекцией. Более 60 человек прошли экстренную вакцинацию, некоторым назначили антибиотики для профилактики болезни.

Александра Вишнякова
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