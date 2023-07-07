Смерть сотрудника Ozon на Урале после вспышки менингита пытались выдать за рак крови

Умершего от менингококковой инфекции сотрудника Ozon в Екатеринбурге не отпустили со смены, когда он почувствовал себя плохо. При этом причиной смерти 21-летнего парня изначально работодатели назвали не менингит, а рак крови. Детали шокирующей истории публикует "SHOT-Проверка".

Как рассказала мама погибшего Кирилла, он отправился на вахту 15 июня и поселился в общежитии Ozon, где в комнате с ним проживало ещё восемь человек. Все они заболели уже 22 июня и попытались отпроситься у руководства, однако получили отказ в грубой форме.

Ситуация в дальнейшем стала лишь ухудшаться. Так, 30 июня парню стало гораздо хуже: температура поднялась до 39 градусов, а тело покрылось сыпью. Прибывшие в общежитие медики госпитализировали юношу в районную больницу, где он и скончался.

Предположительно, сам Кирилл сразу после того, как его доставили в больницу. Фото © t.me / "SHOT-Проверка"

После смерти Кирилла его прямые работодатели в Екатеринбурге заявили сотрудникам, что он скончался якобы от рака крови, поэтому карантин на складе снят и поводов для беспокойства нет. Но когда ситуацию придали огласке, в дело вмешались уже представители самого Ozon, которые и подтвердили заражение парня менингитом. Упомянули там и о том, что юноша действительно работал на складе, но оформлен был у партнёра в компании ООО "Д-Персонал".