Учёные выяснили, что грызть ногти безопасно, а от ковыряния в носу можно умереть
PLOS One: Медработники, ковыряющиеся в носу, втрое чаще болеют ковидом
Привычка ковыряться в носу повышает риск заразиться коронавирусом для медработников, а вот грызть ногти можно без опасений. К такому выводу пришли исследователи из Амстердамского университета инфекций и иммунитета, результаты их труда опубликовал научный журнал PLOS One.
В исследовании участвовали врачи, санитары и медсёстры. В общей сложности более 200 человек, 34 из которых заразились коронавирусом в 2020 году. Каждый из испытуемых прошёл опрос, указав, как часто он ковырялся в носу или грыз ногти в 2020-м. Выяснилось, что те, кто шарил пальцами по ноздрям, заражались смертельно опасным ковидом втрое чаще. А ещё выше вероятность заразиться была у тех, кто ковырялся в носу каждый день или даже раз в неделю.
"Ковыряние в носу среди медперсонала связано с повышенным риском заражения SARS-CoV-2. Поэтому мы рекомендуем медицинским учреждениям повышать осведомлённость работников, например путём проведения образовательных занятий или внедрения рекомендаций против ковыряния в носу в руководствах по профилактике инфекций", — сделали вывод авторы исследования.
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