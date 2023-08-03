Учёные выяснили, что грызть ногти безопасно, а от ковыряния в носу можно умереть

В исследовании участвовали врачи, санитары и медсёстры. В общей сложности более 200 человек, 34 из которых заразились коронавирусом в 2020 году. Каждый из испытуемых прошёл опрос, указав, как часто он ковырялся в носу или грыз ногти в 2020-м. Выяснилось, что те, кто шарил пальцами по ноздрям, заражались смертельно опасным ковидом втрое чаще. А ещё выше вероятность заразиться была у тех, кто ковырялся в носу каждый день или даже раз в неделю.