Байден по ошибке заявил, что в США из-за коронавируса умерли "более 100 человек"

Глава Америки Джо Байден в ходе очередного выступления заявил, что в США от коронавируса умерли более 100 человек.

"Мы по-прежнему ощущаем глубочайшее чувство потери из-за пандемии. Как я отметил, у нас умерли более 100 человек. Это 100 пустующих стульев вокруг кухонного стола", — сказал 80-летний политик, чьё состояние здоровья уже давно беспокоит общественность.

После его выступления пресс-служба Белого дома опубликовала стенограмму, в которой уточнила, что настоящее количество погибших в результате пандемии коронавируса составляет не 100, а более миллиона жителей. Также, говоря о медицине, Байден указал, что стране удалось покончить с раком в том виде, в котором его знают. Однако и это заявление оказалось ошибочным.

"Мы можем покончить с раком в том виде, в каком мы его знаем", — так должен был сказать глава Белого дома, согласно уточнению его пресс-службы.