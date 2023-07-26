В Белом доме объяснили причину агрессии пса Байдена

Агрессивное поведение собаки лидера США Джо Байдена обусловлено стрессовой обстановкой в американской резиденции. Об этом рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Пребывание в Белом доме — уникальный и стрессовый опыт для нас всех. Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу", — объяснила она.