В Белом доме объяснили причину агрессии пса Байдена
Белый дом: Агрессивность пса Байдена связана со стрессовой обстановкой в резиденции
Агрессивное поведение собаки лидера США Джо Байдена обусловлено стрессовой обстановкой в американской резиденции. Об этом рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Пребывание в Белом доме — уникальный и стрессовый опыт для нас всех. Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу", — объяснила она.
Жан-Пьер подчеркнула, что укусы собак в резиденции приравниваются к производственным травмам. По словам представителя Белого дома, президентская чета также работает над тем, чтобы "сделать ситуацию лучше для всех".
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Ранее стало известно, что немецкая овчарка президента США Джо Байдена по кличке Коммандер покусала семерых сотрудников Секретной службы за четыре месяца. Один из них был госпитализирован. Случаи нападения псов Байдена на людей фиксировались и в прошлые годы.
flickr / The White House