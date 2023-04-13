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13 апреля, 17:05

"Чувствует плохого человека": Собака лидера Ирландии облаяла Байдена и порадовала пользователей Сети

Пользователей Twitter рассмешила реакция пса лидера Ирландии на Байдена

Пользователи "Твиттера" развеселились после просмотра видео с реакцией собаки ирландского лидера Майкла Хиггинса на президента США Джо Байдена. На кадрах 46-й глава Соединённых Штатов пытается позвать пса к себе, но животное только лает на него.

Собака лидера Ирландии облаяла Байдена. Видео © Twitter / RNC Research

"Она [собака] очень умная, сразу чувствует плохого человека", — написал один из юзеров.

Другие комментаторы шутливо добавили, что псы чувствуют истинный характер людей. По их мнению, эта собака явно о чём-то догадывается, а Байден просто не умеет общаться с животными.

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Ранее Лайф писал, что Байден не смог подписать гостевую книгу в Ирландии без шпаргалки. 11 апреля глава Белого дома отправился в Великобританию и Ирландию, его визит закончится 14 апреля.

Обложка ©

Twitter / RNC Research

Никита Осипов
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