Сын Байдена Хантер подставил отца просьбой ответить на вопрос ребёнка
Президент США Джо Байден попал ещё в одно неловкое положение в Северной Ирландии. Подставил его сын Хантер Байден. Случилось это в Дублине на встрече с местными жителями, среди которых были и дети.
Судя по видео с этого мероприятия, один ребёнок решил задать вопрос лидеру США. Хантер Байден указал на это своему отцу, и тот решил ответить.
"Какие шаги на пути к успеху самые важные?" — спросил ребёнок.
Байден сначала переспрашивал, пытаясь понять суть вопроса, а затем вдруг заявил: "Убедиться, что у нас у всех нет коронавируса". Сын президента США пришёл на помощь, постарался объяснить отцу смысл вопроса. Тот наконец понял.
"А, ключ к успеху. Знаешь, что я уяснил о ключе к успеху? Ключ к успеху: каждый раз, когда ты не согласен с кем-то, нормально сомневаться в правильности их суждений, но не в их мотивах", — сказал глава Белого дома.
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Напомним, что ранее 80-летний лидер США не очень красиво поступил в аэропорту: Байден оттолкнул Сунака в начале своего визита в Северную Ирландию в годовщину Белфастского соглашения 1998 года. Именно оно положило конец многолетнему конфликту в регионе. В то же время в Лондон лидер США лететь отказался.
Flickr / The White House