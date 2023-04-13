Сын Байдена Хантер подставил отца просьбой ответить на вопрос ребёнка

Президент США Джо Байден попал ещё в одно неловкое положение в Северной Ирландии. Подставил его сын Хантер Байден. Случилось это в Дублине на встрече с местными жителями, среди которых были и дети.

Судя по видео с этого мероприятия, один ребёнок решил задать вопрос лидеру США. Хантер Байден указал на это своему отцу, и тот решил ответить.

"Какие шаги на пути к успеху самые важные?" — спросил ребёнок.

Байден сначала переспрашивал, пытаясь понять суть вопроса, а затем вдруг заявил: "Убедиться, что у нас у всех нет коронавируса". Сын президента США пришёл на помощь, постарался объяснить отцу смысл вопроса. Тот наконец понял.

"А, ключ к успеху. Знаешь, что я уяснил о ключе к успеху? Ключ к успеху: каждый раз, когда ты не согласен с кем-то, нормально сомневаться в правильности их суждений, но не в их мотивах", — сказал глава Белого дома.