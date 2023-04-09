"Удар в спину": В Британии обижены решением Байдена отправить на коронацию Карла III вместо себя жену
Express: Отказ Байдена посетить коронацию Карла III будет ударом в спину Лондону
Карл III. Обложка © Getty Images / Max Mumby / Indigo
Решение президента США Джо Байдена не посещать коронацию британского короля Карла III в начале мая станет для Лондона "ударом в спину", пишет Express.
Причём американский лидер собирается посетить Великобританию в ближайшее время — 11 апреля он прибудет в Северную Ирландию в годовщину Белфастского соглашения 1998 года. Именно оно положило конец многолетнему конфликту в регионе.
По данным издания, отказ Байдена от поездки на коронацию воспринимается британскими парламентариями от Консервативной партии в качестве "удара ножом в спину". Они расстроены решением и считают, что этим жестом американский лидер пренебрегает отношениями двух стран.
Напомним, о решении Джо Байдена не посещать коронацию Карла III стало известно несколько дней назад. Вместо американского президента в Лондон поедет его жена Джилл.