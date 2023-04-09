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9 апреля, 17:44

"Удар в спину": В Британии обижены решением Байдена отправить на коронацию Карла III вместо себя жену

Express: Отказ Байдена посетить коронацию Карла III будет ударом в спину Лондону

<p>Карл III. Обложка © Getty Images / Max Mumby / Indigo</p>

Карл III. Обложка © Getty Images / Max Mumby / Indigo

Решение президента США Джо Байдена не посещать коронацию британского короля Карла III в начале мая станет для Лондона "ударом в спину", пишет Express.

Причём американский лидер собирается посетить Великобританию в ближайшее время — 11 апреля он прибудет в Северную Ирландию в годовщину Белфастского соглашения 1998 года. Именно оно положило конец многолетнему конфликту в регионе.

По данным издания, отказ Байдена от поездки на коронацию воспринимается британскими парламентариями от Консервативной партии в качестве "удара ножом в спину". Они расстроены решением и считают, что этим жестом американский лидер пренебрегает отношениями двух стран.

Карл III разругался с Церковью Англии из-за грядущей коронации

Карл III разругался с Церковью Англии из-за грядущей коронации

Напомним, о решении Джо Байдена не посещать коронацию Карла III стало известно несколько дней назад. Вместо американского президента в Лондон поедет его жена Джилл.

Матвей Константинов
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