Карл III разругался с Церковью Англии из-за грядущей коронации
Mail on Sunday: У Карла III конфликт с Церковью Англии по организации коронации
У короля Великобритании Карла III и духовенства Церкви Англии оказались разные взгляды на то, как он должен вступать на престол. Как сообщает газета The Mail on Sunday, монарх выступил за участие в церемонии представителей других вероисповеданий. В церкви же указывают на то, что это противоречит тысячелетней национальной традиции.
По данным издания, Карл III хотел бы, чтобы мусульмане, индуисты и иудеи наравне с христианами могли помолиться во время торжественной церемонии в Вестминстерском аббатстве. В Церкви Англии оказались не готовы к таким реформам. Там отмечают, что коронация является сугубо англиканской церемонией.
В результате разногласий была отложена публикация регламента коронации, при этом до церемонии осталось всего четыре недели. Предполагается, что в качестве компромисса Карл III может организовать отдельную церемонию, в которой примут участие представители других конфессий.
Ранее Лайф писал, что торжества по случаю коронации Карла III в Великобритании будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Помимо основной церемонии планируется концерт с участием мировых звёзд, "большой обед" для всех жителей Британии, а также волонтёрские акции по благоустройству районов.
royal.uk