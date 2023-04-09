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8 апреля, 23:17

Карл III разругался с Церковью Англии из-за грядущей коронации

Mail on Sunday: У Карла III конфликт с Церковью Англии по организации коронации

У короля Великобритании Карла III и духовенства Церкви Англии оказались разные взгляды на то, как он должен вступать на престол. Как сообщает газета The Mail on Sunday, монарх выступил за участие в церемонии представителей других вероисповеданий. В церкви же указывают на то, что это противоречит тысячелетней национальной традиции.

По данным издания, Карл III хотел бы, чтобы мусульмане, индуисты и иудеи наравне с христианами могли помолиться во время торжественной церемонии в Вестминстерском аббатстве. В Церкви Англии оказались не готовы к таким реформам. Там отмечают, что коронация является сугубо англиканской церемонией.

В результате разногласий была отложена публикация регламента коронации, при этом до церемонии осталось всего четыре недели. Предполагается, что в качестве компромисса Карл III может организовать отдельную церемонию, в которой примут участие представители других конфессий.

Внуки, золото, Spice Girls: Все секреты будущей церемонии коронации Карла III

Внуки, золото, Spice Girls: Все секреты будущей церемонии коронации Карла III

Ранее Лайф писал, что торжества по случаю коронации Карла III в Великобритании будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Помимо основной церемонии планируется концерт с участием мировых звёзд, "большой обед" для всех жителей Британии, а также волонтёрские акции по благоустройству районов.

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royal.uk

Андрей Григорьев
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