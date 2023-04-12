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12 апреля, 16:27

Отмахнулся при встрече: Резкое приветствие Байдена сочли оскорбительным для Сунака

Байден оттолкнул Сунака при встрече на военном аэродроме в Великобритании

По прибытии на военный аэродром рядом с Белфастом в Великобритании президент США слегка оттолкнул британского премьер-министра Риши Сунака. Об этом сообщает Daily Mail.

Байден поставил Риши Сунака в неловкое положение, оттолкнув его при встрече. Видео © YouTube / Daily Mail

Случившееся попало на видео. Судя по кадрам, Сунак встретил американского лидера и после короткого приветствия тот отмахнулся от политика, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом и послом США в Великобритании Джейн Хартли.

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В действиях Байдена многие увидели оскорбительный дипломатический жест, сообщает издание. Там указали, что британский премьер таким образом оказался в неловкой ситуации.

Ранее Лайф писал о том, что житель Северной Ирландии нашёл на улице оперативные инструкции, связанные с визитом президента США Джо Байдена.

Обложка ©

Getty Images / Aaron Chown

Илья Суриков
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