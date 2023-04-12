Отмахнулся при встрече: Резкое приветствие Байдена сочли оскорбительным для Сунака

По прибытии на военный аэродром рядом с Белфастом в Великобритании президент США слегка оттолкнул британского премьер-министра Риши Сунака. Об этом сообщает Daily Mail.

Байден поставил Риши Сунака в неловкое положение, оттолкнув его при встрече. Видео © YouTube / Daily Mail

Случившееся попало на видео. Судя по кадрам, Сунак встретил американского лидера и после короткого приветствия тот отмахнулся от политика, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом и послом США в Великобритании Джейн Хартли.

В действиях Байдена многие увидели оскорбительный дипломатический жест, сообщает издание. Там указали, что британский премьер таким образом оказался в неловкой ситуации.