В Северной Ирландии на улице нашли секретные документы, связанные с визитом Байдена
Sky News: Житель Северной Ирландии нашёл секретные документы по визиту Байдена
Житель Северной Ирландии нашёл на улице оперативные инструкции, связанные с визитом президента США Джо Байдена, сообщает телеканал Sky News. Напомним, накануне американский лидер отправился в Великобританию и Ирландию, его визит пройдёт с 11 по 14 апреля.
Так, по данным телеканала, найденный документ содержал данные о перемещениях полиции в Белфасте на момент визита главы Белого дома, а также информацию о перекрытии дорог и контакты полицейских. При этом правоохранители узнали об инциденте только после того, как мужчина обратился к журналистам.
"Мы знаем о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы уведомили старшего офицера по информационным рискам", — приводит телеканал заявление полиции Северной Ирландии.
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Ранее Лайф сообщал, что Байден ещё на год продлил режим ЧС, позволяющий вводить санкции против России. Согласно документу, такое решение было принято под предлогом "вредоносной деятельности" Москвы.
Flickr / The White House