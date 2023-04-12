В Северной Ирландии на улице нашли секретные документы, связанные с визитом Байдена

Житель Северной Ирландии нашёл на улице оперативные инструкции, связанные с визитом президента США Джо Байдена, сообщает телеканал Sky News. Напомним, накануне американский лидер отправился в Великобританию и Ирландию, его визит пройдёт с 11 по 14 апреля.

Так, по данным телеканала, найденный документ содержал данные о перемещениях полиции в Белфасте на момент визита главы Белого дома, а также информацию о перекрытии дорог и контакты полицейских. При этом правоохранители узнали об инциденте только после того, как мужчина обратился к журналистам.

"Мы знаем о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы уведомили старшего офицера по информационным рискам", — приводит телеканал заявление полиции Северной Ирландии.