Байден не смог подписать гостевую книгу в Ирландии без шпаргалки

Американскому лидеру Джо Байдену пришлось воспользоваться шпаргалкой, чтобы подписать гостевую книгу в резиденции президента Ирландии Майкла Хиггинса в Дублине, сообщает телеканал Sky News. Напомним, 11 апреля глава Белого дома отправился в Великобританию и Ирландию, его визит закончится 14 апреля.

Байдену пришлось воспользоваться шпаргалкой, чтобы подписать гостевую книгу в Ирландии. Видео © Twitter / Sky News

На опубликованных кадрах видно, как Байден, сидя за столом, достаёт из кармана небольшую записку, напоминающую шпаргалку. После этого он кладёт её на гостевую книгу и во время подписания периодически подглядывает в заметку.

"Как гласит ирландская поговорка: "Ваши ноги приведут вас туда, где находится ваше сердце". Я говорю о возвращении на родину моих предков, чтобы вспомнить то, что связывает Ирландию и США, и вновь заявить о своей приверженности миру, равенству, и я думаю, что самым ирландским из слов, используемых в моей семье, было достоинство", — приводит телеканал слова, которые Байден оставил в книге.

К слову, Байден имеет ирландские корни. Согласно данным из открытых источников, его прапрадед по материнской линии Джеймс Финнеган был вынужден эмигрировать в Америку из-за Великого голода 1845–1852 годов.