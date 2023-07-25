Собака Байдена опять покусала людей в Белом доме, но уже другая

Согласно сообщению газеты New York Post, немецкая овчарка президента США Джо Байдена по кличке Коммандер покусала семерых сотрудников Секретной службы за четыре месяца. Один из них был госпитализирован.

Предыдущий пёс Байдена Мейджор также проявлял агрессивное поведение и был изгнан из Белого дома. Издание уточняет, что Секретная служба пыталась скрыть документы о нападениях Коммандера на своих сотрудников.

Сообщения о нападениях ограничены периодом с сентября 2022 года по январь 2023-го, но их, может быть, было больше. В 2021 году СМИ опубликовали электронные письма сотрудников президентской охраны, в которых упоминалось, что Мейджор почти ежедневно кусал людей.

Изначально Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками — пожилым Чемпом и молодым Мейджором. В декабре 2021 года Байден завёл щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер, который был подарен ему родственниками.