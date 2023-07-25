Палата представителей США готовится к вынесению импичмента Байдену

Он напомнил, что во время предвыборной кампании Байден утверждал, его семья "не получила ни доллара от Китая". Но по прошествии времени республиканцам "удалось доказать, что это неправда". Теперь, чтобы вывести бизнес Байдена и его семьи на чистую воду, спикер Палаты представителей настаивает на импичменте. По его словам, нынешний хозяин Белого Дома использует методы, которые до него практиковались в администрации президента Никсона. Со слов Маккарти, Байден использует правительство "в качестве оружия в интересах собственной семьи", а также не дает конгрессу осуществлять свои прямые функции, то есть "вести надзор".