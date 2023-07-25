Палата представителей США готовится к вынесению импичмента Байдену
Спикер палаты представителей Маккарти: Мы готовимся вынести Байдену импичмент
Стало известно о планах республиканцев в палате представителей вынести импичмент президенту США Джо Байдену. Инициаторы хотят выяснить информацию по делу о коррупционных схемах его семьи за рубежом, передаёт Fox News со ссылкой на спикера нижней палаты конгресса Кевина Маккарти.
Он напомнил, что во время предвыборной кампании Байден утверждал, его семья "не получила ни доллара от Китая". Но по прошествии времени республиканцам "удалось доказать, что это неправда". Теперь, чтобы вывести бизнес Байдена и его семьи на чистую воду, спикер Палаты представителей настаивает на импичменте. По его словам, нынешний хозяин Белого Дома использует методы, которые до него практиковались в администрации президента Никсона. Со слов Маккарти, Байден использует правительство "в качестве оружия в интересах собственной семьи", а также не дает конгрессу осуществлять свои прямые функции, то есть "вести надзор".
"Дело идет к расследованию для вынесения импичмента, которое даст конгрессу самую сильную власть для получения всех остальных необходимых знаний и информации", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что резолюция об импичменте Байдена стала самой популярной на сайте Конгресса США. Документ был впервые представлен Палате представителей 21 января 2021 года. А в нынешнем году конгрессмены заявили, что намерены вновь инициировать в Конгрессе процедуру импичмента Байдена за невыполнение должностных обязанностей и необеспечение охраны границ страны. По её словам, Байден должен быть за решёткой.
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