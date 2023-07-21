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21 июля, 19:16

Байден назвал себя искусственным интеллектом

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что он — искусственный интеллект. Слова американского лидера вызвали смех в зале, где присутствовали представители руководства ряда крупнейших технологических компаний страны.

Байден заявил, что является искусственным интеллектом. Видео © Twitter / CSPAN

ИИ. В моих ошибках можете винить искусственный интеллект", заявил Байден, войдя в комнату для пресс-конференции.

Байден не смог сам найти выход со сцены после выступления в Филадельфии

Байден не смог сам найти выход со сцены после выступления в Филадельфии

Недавно американское издание Politico сообщило, что Джо Байден, который уже не раз попадал впросак и падал на лестницах, стал пользоваться укороченным складным трапом при перелётах. Если верить материалу журналистов, эта практика продолжается уже несколько месяцев.

Обложка ©

Twitter / CSPAN

Юрий Лысенко
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