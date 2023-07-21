Байден назвал себя искусственным интеллектом
Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что он — искусственный интеллект. Слова американского лидера вызвали смех в зале, где присутствовали представители руководства ряда крупнейших технологических компаний страны.
Байден заявил, что является искусственным интеллектом. Видео © Twitter / CSPAN
"Я — ИИ. В моих ошибках можете винить искусственный интеллект", — заявил Байден, войдя в комнату для пресс-конференции.
Недавно американское издание Politico сообщило, что Джо Байден, который уже не раз попадал впросак и падал на лестницах, стал пользоваться укороченным складным трапом при перелётах. Если верить материалу журналистов, эта практика продолжается уже несколько месяцев.
Twitter / CSPAN