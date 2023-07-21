Байден не смог сам найти выход со сцены после выступления в Филадельфии

Президент США Джо Байден не смог сам найти выход со сцены на мероприятии в Филадельфии. Видео инцидента опубликовал ютуб-канал GOP War Room.

Американский лидер, завершая выступление, поблагодарил публику, после чего с недоумением повернулся к одному из помощников, делая жесты руками. Глава Белого дома сначала начал двигаться в поисках выхода в одну сторону, но резко остановился и спустя несколько секунд, получив указание от сотрудника, пошёл в другую сторону.