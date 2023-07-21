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21 июля, 03:23
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Байден не смог сам найти выход со сцены после выступления в Филадельфии

Президент США Джо Байден не смог сам найти выход со сцены на мероприятии в Филадельфии. Видео инцидента опубликовал ютуб-канал GOP War Room.

Американский лидер, завершая выступление, поблагодарил публику, после чего с недоумением повернулся к одному из помощников, делая жесты руками. Глава Белого дома сначала начал двигаться в поисках выхода в одну сторону, но резко остановился и спустя несколько секунд, получив указание от сотрудника, пошёл в другую сторону.

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Байден хоть и называет себя мужчиной в самом расцвете сил, но многие критики сомневаются в его дееспособности. Причиной тому являются частые конфузы, которыми американский лидер шокирует публику. Например, недавно он напугал американцев бессвязной речью во время интервью MSNBC. При общении с журналистами он перепутал Трампа с Обамой, призвав не дать ему выиграть выборы.

Обложка ©

YouTube / GOP War Room

Юлия Коновалова
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