Байден стал чаще использовать укороченный трап при перелётах, чтобы не спотыкаться
Politico: Байден пользуется укороченным трапом при перелётах
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80-летний американский президент Джо Байден, который уже не раз попадал впросак и падал на лестницах, стал пользоваться укороченным складным трапом при перелётах. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, глава Белого дома начал использовать короткий трап несколько месяцев назад. Политик успешно прошёлся по нему в ходе европейского турне в Лондоне, Вильнюсе, Хельсинках, а также в Вашингтоне. К слову, обычно такой трап применяется при непогоде — мощном ливне или сильном ветре, — однако ни посадки, ни вылеты не были отмечены ненастной погодой.
Как признались два анонимных советника Байдена, его команда специально старается как можно чаще использовать укороченный трап, чтобы спасти репутацию политика и снизить вероятность его падений.
Тем не менее, несмотря на все попытки спасти положение политика, даже короткий трап самолёта не смог уберечь пожилого президента США от очередного конфуза. Недавно он вновь споткнулся, поднимаясь на борт Air Force One, пройдя всего пару ступенек. Кстати, как-то Байдену рекомендовали пользоваться тростью, чтобы меньше падать. Но, видимо, тот решил пренебречь дельными советами.