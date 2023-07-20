Байден стал чаще использовать укороченный трап при перелётах, чтобы не спотыкаться

80-летний американский президент Джо Байден, который уже не раз попадал впросак и падал на лестницах, стал пользоваться укороченным складным трапом при перелётах. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, глава Белого дома начал использовать короткий трап несколько месяцев назад. Политик успешно прошёлся по нему в ходе европейского турне в Лондоне, Вильнюсе, Хельсинках, а также в Вашингтоне. К слову, обычно такой трап применяется при непогоде — мощном ливне или сильном ветре, — однако ни посадки, ни вылеты не были отмечены ненастной погодой.

Как признались два анонимных советника Байдена, его команда специально старается как можно чаще использовать укороченный трап, чтобы спасти репутацию политика и снизить вероятность его падений.