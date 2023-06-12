В Австралии усомнились, что Байден достоин быть лидером США после его очередной выходки

Ведущая Sky News Australia Рита Панахи высмеяла поведение президента США Джо Байдена во время визита на американскую военную базу Форт-Либерти в штате Северная Каролина. Её ироничный видеокомментарий опубликован на YouTube.

"Давайте посмотрим на лидера свободного мира, человека, занимающего самый влиятельный пост на земле, — президента США Джо Байдена <…> К сожалению, всё прошло не очень хорошо… Президент десять секунд смотрит в никуда, выглядя сбитым с толку и дезориентированным", — сказала Панахи, показав соответствующий отрезок с трансляции визита главы Белого дома.

Когда Байден попытался сказать несколько слов, ситуация ещё ухудшилась, отметила журналистка. В этот момент в эфире продемонстрировали, как он запинается и с трудом произносит фразу. Президент США также в очередной раз повторил ложь о том, что его сын Бо погиб в Ираке. Хотя, напомнила журналистка, он умер от рака. После окончания своего выступления, продолжила ведущая, "сбитый с толку" американский лидер снова потерялся на сцене.