Байден снова оконфузился и заставил премьера Британии покраснеть на переговорах

Американский лидер Джо Байден неожиданно повысил в должности премьер-министра Великобритании Риши Сунака, назвав его "мистером президентом" во время встречи в Белом доме. Видео разлетелось в Сети и рассмешило пользователей.

Американский лидер Джо Байден назвал премьер-министра Великобритании Риши Сунака президентом. Видео © Twitter / Censored men

"Приветствую, мистер президент. Ой, то есть премьер-министр. Кажется, я только что вас повысил", — сказал Байден.

Сунак смутился, слегка покраснел и натужно рассмеялся, желая замять неловкость. Американский политик в свою очередь ничуть не сконфузился и даже отшутился. Обращаясь к Сунаку, он сказал: "Господин премьер-министр, здорово, что вы вернулись".

Пользователи прокомментировали ситуацию: "А может Байден хоть что-то делать без ошибок?!"; "Байдену нужно давать чёткие инструкции перед важными встречами, он не справляется"; "Чёрт! И вот опять?!"