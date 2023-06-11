Трамп намерен выгнать "коррумпированного Байдена" из Белого дома
Бывший лидер США Дональд Трамп выразил уверенность в победе на президентских выборах 2024 года, отметив, что выгонит "коррумпированного" главу Белого дома Джо Байдена из резиденции. Об этом он сообщил в ходе выступления перед однопартийцами в штате Северная Каролина.
"5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента. Мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома", — сказал политик.
Трамп добавил, что не намерен уступать и быть побеждённым. Также он пообещал продолжать бороться, даже если будет осуждён по делу о секретных документах.
Напомним, экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения в хранении секретных документов по 38 пунктам. Сам он не считает себя виновным. Трамп также напомнил, что в офисе и доме Джо Байдена найдено 1850 коробок секретных документов, хранившихся там на протяжении многих лет. Конгрессмен-республиканец Энди Биггс также посоветовал американскому правосудию заняться нынешним главой Белого дома.