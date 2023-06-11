Трамп считает себя единственным способным предотвратить третью мировую войну

Бывший американский лидер Дональд Трамп уверен, что только он сможет избежать начала третьей мировой войны. Об этом он заявил во время встречи с однопартийцами в штате Джорджия.

"Я предотвращу третью мировую войну, без меня она произойдёт", — заявил экс-президент США.

Трамп отметил, что на этой войне не будут использовать обычное оружие, так как третья мировая война станет ядерной. Вероятно, это будет представлять собой уничтожение всего мира. Республиканец подчеркнул, что он может не допустить войны, а "никто другой этого не может сказать". По словам Трампа, он знаком со "всеми игроками", так как ранее вёл с ними дела "очень успешно".