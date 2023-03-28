Трамп заявил, что конфликт на Украине надо заканчивать "прямо сейчас"
Конфликт на Украине нужно завершать "прямо сейчас". Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп. При этом он снова заявил о своей готовности урегулировать вопрос в 24 часа в случае избрания его главой страны в 2024 году.
"Это невероятно, у нас [во власти] находятся люди, которые не знают, что они делают. Однако, если [конфликт] не разрешится, я решу его сам — за 24 часа, с Путиным и Зеленским. Это будут очень простые переговоры", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что раскрывать суть этих предположительных переговоров не собирается, иначе ему не удастся их реализовать.
Как ранее писал Лайф, Трамп заявил, что это он начал поставку оружия Украине. На митинге своих сторонников в Уэйко (штат Техас) миллиардер заверил, что при нём Киев начал получать противотанковые комплексы Javelin.
Flickr / Trump White House Archived