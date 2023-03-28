Трамп заявил, что конфликт на Украине надо заканчивать "прямо сейчас"

Конфликт на Украине нужно завершать "прямо сейчас". Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп. При этом он снова заявил о своей готовности урегулировать вопрос в 24 часа в случае избрания его главой страны в 2024 году.

"Это невероятно, у нас [во власти] находятся люди, которые не знают, что они делают. Однако, если [конфликт] не разрешится, я решу его сам — за 24 часа, с Путиным и Зеленским. Это будут очень простые переговоры", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что раскрывать суть этих предположительных переговоров не собирается, иначе ему не удастся их реализовать.