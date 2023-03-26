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26 марта, 02:57

Трамп заявил, что это он начал поставку оружия Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что это именно он начал поставку вооружений Киеву. На митинге своих сторонников в Уэйко (штат Техас) он заверил, что первым отправил Javelin Украине.

"Я дал им сотни и сотни Javelin", — сказал Трамп.

При этом его предшественник Барак Обама якобы направлял Киеву только "подушки". Экс-президент Америки также повторил прежнее своё утверждение, что он сможет урегулировать конфликт на Украине в 24 часа при условии переизбрания его на этот пост вновь. Однако Трамп и в этот раз не рассказал, как намерен это сделать в такие сжатые сроки.

"Когда я стану президентом, то добьюсь этого за 24 часа", — отметил Трамп.

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Как писал ранее Лайф, Трамп также заявлял, что передача танков Незалежной может спровоцировать начало ядерной войны, а потому боевые действия, по его мнению, необходимо как можно скорее завершить.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Арина Родионова
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