Трамп рассказал, как будет определять размеры помощи Украине, если станет президентом

Бывший президент США Дональд Трамп будет определять размеры помощи Украине по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, в случае если сумеет вернуться на пост главы Белого дома. Об этом он заявил телеканалу Fox News.

"Трамп ответил, что помощь Украине будет "в значительной степени зависеть" от встречи с Путиным, но также подчеркнул, что "Европа должна платить", — отметил в эфире ведущий Такер Карлсон.

Ещё один возможный кандидат на пост президента США от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис, заявил, что в пакеты помощи Украине не должны входить ракеты с большим радиусом действия, истребители и средства, которые позволили бы атаковать территорию РФ.