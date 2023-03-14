Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 05:59

Трамп рассказал, как будет определять размеры помощи Украине, если станет президентом

Трамп: Помощь Украине на посту президента США будет определяться после встреч с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп будет определять размеры помощи Украине по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, в случае если сумеет вернуться на пост главы Белого дома. Об этом он заявил телеканалу Fox News.

"Трамп ответил, что помощь Украине будет "в значительной степени зависеть" от встречи с Путиным, но также подчеркнул, что "Европа должна платить", — отметил в эфире ведущий Такер Карлсон.

Ещё один возможный кандидат на пост президента США от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис, заявил, что в пакеты помощи Украине не должны входить ракеты с большим радиусом действия, истребители и средства, которые позволили бы атаковать территорию РФ.

"Дальше будет только хуже": В США забили тревогу из-за промахов Байдена

"Дальше будет только хуже": В США забили тревогу из-за промахов Байдена

Ранее Дональд Трамп возложил на действующего президента США Джо Байдена ответственность за формирование альянса между Россией и Китаем.

Обложка ©

AP / TASS

Артур Белкин
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров