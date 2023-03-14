Трамп возложил на Байдена вину за появление альянса России и Китая

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что это нынешний глава Белого дома Джо Байден своей внешней политикой подтолкнул Россию и Китай к формированию альянса. Об этом он сказал, выступая на митинге сторонников в Айове.

"Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Это неприемлемо. Когда ребёнок учит историю, он узнаёт, что вы никогда не захотите, чтобы Россия и Китай были вместе и сформировали альянс", — заявил Трамп.

Трамп не уточнил, что именно ставит Байдену в вину. Но ранее он не раз заверял, что не допустил бы конфликта на Украине, будь он главой Белого дома. А теперь, говорит экс-лидер США, есть риск начала третьей мировой войны.

"Байден сделал именно это. У них теперь большой, красивый альянс. Они толкнули Россию прямо в руки Китая. Для Китая это было как отобрать конфету у ребёнка. Это было очень просто", — говорит Трамп, который в следующем году вновь намерен баллотироваться в президенты.