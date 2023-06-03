Байдену посоветовали пользоваться тростью после очередного падения
Бывший медик Белого дома Рейнер посоветовал Байдену использовать трость
Президенту США Джо Байдену следует использовать трость. Так прокомментировал очередное падение американского лидера кардиолог, медицинский советник Белого дома при Джордже Буше – младшем Джонатан Рейнер.
"Со стороны выглядит плохо, но ему не повезло, он просто споткнулся о мешок с песком", — заявил врач в эфире CNN, отметив, что люди, особенно пожилые, часто падают.
Врач также напомнил о предыдущих случаях падений американского лидера, отметив, что присущая тому "скованная" и "шаркающая походка", скорее всего, вызвана артритом, поэтому, запнувшись обо что-то, ему трудно сохранять равновесие.
Напомним, американский лидер рухнул на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США. Вероятно, он запнулся. Поднимать его пришлось охране. А позднее Байден ударился головой при выходе из вертолёта у Белого дома.
Twitter / ALX