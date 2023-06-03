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2 июня, 23:28

В Белом доме раскрыли, понадобились ли Байдену медики после очередного падения

Белый дом: Байдену не потребовалась помощь медиков после падения

Президенту США Джо Байдену не понадобилась помощь врачей после падения на церемонии вручения дипломов в колорадской Академии ВВС США. Об этом информировала журналистов секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Необходимости в медицинском осмотре в связи с падением не было", — сообщила она.

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Напомним, американский лидер рухнул на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США. Судя по всему, он запнулся. Поднимать его пришлось охране. А позже Байден ударился головой при выходе из вертолёта у Белого дома.

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Кадр видео Twitter/ ALX

Лариса Сафронова
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