В Белом доме раскрыли, понадобились ли Байдену медики после очередного падения
Белый дом: Байдену не потребовалась помощь медиков после падения
Президенту США Джо Байдену не понадобилась помощь врачей после падения на церемонии вручения дипломов в колорадской Академии ВВС США. Об этом информировала журналистов секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Необходимости в медицинском осмотре в связи с падением не было", — сообщила она.
Напомним, американский лидер рухнул на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США. Судя по всему, он запнулся. Поднимать его пришлось охране. А позже Байден ударился головой при выходе из вертолёта у Белого дома.
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Кадр видео Twitter/ ALX