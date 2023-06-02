После падения на сцене в Колорадо Байден ударился головой при выходе из вертолёта
Байден ударился головой при выходе из вертолёта у Белого дома
Президент Америки Джо Байден, выходя из вертолёта в Вашингтоне, ударился головой. Главу Штатов на лужайке Белого дома встречали журналисты, среди которых был и корреспондент ТАСС.
Всё произошло после возвращения из штата Колорадо, где лидер США рухнул на сцену после шутки о почтенном возрасте. По данным агенства, выходя из вертолёта он умудрился удариться головой о крышу. После всего произошедшего Байден отказался отвечать на вопросы прессы, то ли не услышав их, то ли просто сделав вид.
Без ответа остался и вопрос корреспондента ТАСС о том, почему Байден продолжает осуществлять эскалацию ситуации на Украине.
"Никаких вопросов, нет", — заявил Байден.
Напомним, Байден рухнул на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США. Судя по всему, он запнулся, и поднимать его пришлось охране. Всё это — под удивлённые и испуганные возгласы присутствующих.
Flickr / Whitehouse