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2 июня, 01:30

После падения на сцене в Колорадо Байден ударился головой при выходе из вертолёта

Байден ударился головой при выходе из вертолёта у Белого дома

Президент Америки Джо Байден, выходя из вертолёта в Вашингтоне, ударился головой. Главу Штатов на лужайке Белого дома встречали журналисты, среди которых был и корреспондент ТАСС.

Всё произошло после возвращения из штата Колорадо, где лидер США рухнул на сцену после шутки о почтенном возрасте. По данным агенства, выходя из вертолёта он умудрился удариться головой о крышу. После всего произошедшего Байден отказался отвечать на вопросы прессы, то ли не услышав их, то ли просто сделав вид.

Без ответа остался и вопрос корреспондента ТАСС о том, почему Байден продолжает осуществлять эскалацию ситуации на Украине.

"Никаких вопросов, нет", — заявил Байден.

Байден едва не распластался на лестнице в Хиросиме

Байден едва не распластался на лестнице в Хиросиме

Напомним, Байден рухнул на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США. Судя по всему, он запнулся, и поднимать его пришлось охране. Всё это — под удивлённые и испуганные возгласы присутствующих.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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