Травматолог предупредил Байдена о риске умереть при падении даже с высоты собственного роста

80-летнему президенту США Джозефу Байдену пора бы научиться смотреть себе под ноги, ведь, когда пациент попадает к ортопеду-травматологу, возраст становится одним из ключевых факторов для выздоровления. Об этом в беседе с Лайфом заявил кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Максим Саутин.

По словам эксперта, чем старше пациент, тем выше риск переломов и тем медленнее происходит регенерация.

"Нужно понимать, что качество костной ткани ухудшается примерно начиная с 45–50 лет. Здесь мы говорим об остеопорозе. Его предвестниками являются остеопения, то есть уменьшение костной плотности у пациента, но незначительное. Для пациента старшего возраста остеопороз — это естественное течение вещей и другое дело, что есть определённые параметры, которых нужно придерживаться", — объяснил специалист.

При остеопорозе перелом может произойти даже при, казалось, пустяковом падении или травме. Наиболее характерные диагнозы у возрастных пациентов — это перелом лучевой кости или шейки бедренной кости, особенно при падении на бок. По словам собеседника Лайфа, у пожилых даже падение с высоты собственного роста представляет значительную угрозу. Саутин отметил, что с возрастом не так страшен риск переломов — они, к сожалению, случаются довольно часто, а риск не восстановиться, заработать хроническое заболевание на этом фоне.

"Поэтому при переломе шейки бедренной кости крайне важно как можно быстрее пациента прооперировать, желательно в первые сутки, для того чтобы он не лежал и не развились те имеющиеся хронические заболевания, не вошли в острую фазу, что может привести даже к гибели пациента", — отметил врач.