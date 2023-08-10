Появился новый коронавирус "эрис", он хитрее и заразнее "кракена"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала наблюдение за относительно новым вариантом коронавируса. Он получил название EG.5 "эрис". Об этом сообщает Роспотребнадзор.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила линию EG.5 ("эрис") в перечень вариантов под наблюдением. В мире первые образцы, содержащие вирус, датируются 17.02.2023 г.", — говорится в комментарии пресс-службы ведомства.

По данным ВОЗ, частота выявления "эрис" в мире растёт и уже составляет 11,6% от общего количества. У этой разновидности коронавируса эффективность распространения выше, чем у вариантов-предшественников "арктур" и "кракен". Пока "эрис" попадается в Китае, США, Великобритании, а также в отдельных странах Европы и Азии. Всего в 51 государстве. Среди них и Россия. В нашей стране зафиксировано 17 случаев заражения.

"В целом, по оценке ВОЗ, наблюдается рост доли EG.5, более эффективное распространение и способность ускользать от иммунитета, на сегодняшний день не было отмечено изменений, связанных с тяжестью заболевания", — пояснили в Роспотребнадзоре.

Там рассказали, что симптомы при заражении "эрис" такие же, как и при других: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди. Заболевание может вызвать тяжёлые последствия у людей с ослабленным иммунитетом. Тем более, что "эрис" более "конкурентоспособен", чем другие его предшественники, способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета.