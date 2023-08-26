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26 августа, 11:06

Появились новые жертвы вспышки "болезни легионеров" в Польше, её истоки ищут в базе НАТО

Число умерших от легионеллёза в окрестностях польского Жешува достигло восьми

В окрестностях польского города Жешув как минимум восемь человек скончались от легионеллёза — одной из тяжёлых форм пневмонии, всего было госпитализировано 113 инфицированных. Об этом сообщает польский телеканал Polsat.

Главный санитарный инспектор Подкарпатского воеводства Кшиштоф Сачка сообщил, что у заболевших наблюдается лихорадка, интоксикация организма, поражение лёгких и центральной нервной системы. Умершие имели сопутствующие диагнозы (рак или проблемы с сердцем), что ослабило их иммунитет.

В регионе создан кризисный штаб по причине распространения легионеллёза. В ближайшие дни будет проведена дезинфекция водопроводной сети. Телеканал напоминает, что первые данные о случаях инфицирования появились четыре дня назад.

Болезнь получила название "заболеванием легионеров", потому что впервые была обнаружена на американской военной базе. Поэтому в Польше проверяют, не связана ли нынешняя вспышка легионеллёза с расположенным рядом с городом Жешув логистического хаба НАТО, через который идёт оружие на Украину.

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Как писал Лайф, в районе польского города Жешув, расположенного на юге страны, зафиксировали вспышку легионеллёза, также известного как "болезнь легионеров". 24 августа сообщалось о пяти умерших и 79 госпитализированных.

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Татьяна Миссуми
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