Появились новые жертвы вспышки "болезни легионеров" в Польше, её истоки ищут в базе НАТО

В окрестностях польского города Жешув как минимум восемь человек скончались от легионеллёза — одной из тяжёлых форм пневмонии, всего было госпитализировано 113 инфицированных. Об этом сообщает польский телеканал Polsat.

Главный санитарный инспектор Подкарпатского воеводства Кшиштоф Сачка сообщил, что у заболевших наблюдается лихорадка, интоксикация организма, поражение лёгких и центральной нервной системы. Умершие имели сопутствующие диагнозы (рак или проблемы с сердцем), что ослабило их иммунитет.

В регионе создан кризисный штаб по причине распространения легионеллёза. В ближайшие дни будет проведена дезинфекция водопроводной сети. Телеканал напоминает, что первые данные о случаях инфицирования появились четыре дня назад.

Болезнь получила название "заболеванием легионеров", потому что впервые была обнаружена на американской военной базе. Поэтому в Польше проверяют, не связана ли нынешняя вспышка легионеллёза с расположенным рядом с городом Жешув логистического хаба НАТО, через который идёт оружие на Украину.