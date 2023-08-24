В Польше произошла вспышка "болезни легионеров"

В районе польского города Жешув, расположенного на юге страны, зафиксировали вспышку легионеллёза, также известного как "болезнь легионеров". Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По данным местных СМИ, от этой инфекции уже умерли пять человек и ещё 74 инфицированы. Среди жертв 79-летняя женщина. По предварительным данным, распространение бактерии Legionella, вызывающей легионеллёз, могло произойти через городскую водопроводную систему. 28 августа в городе начнут массовую дезинфекцию подземных коммуникаций. Для разработки мер по противодействию распространению инфекции было созвано заседание кризисного штаба.

Радиостанция сообщает, что "ещё до вчерашнего дня в городе царил информационный хаос", когда жители Жешува не знали о том, каким образом происходит заражение и как можно его предотвратить. "Болезнь легионеров" характеризуется развитием пневмонии, а иногда и инфекционно-токсического шока, поражением центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта, почек и лёгких.