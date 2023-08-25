Регион

Уведомления отключены

25 августа, 10:11

ВОЗ выявила рост случаев ковида в мире на 63% после выявления "эриса"

ВОЗ заявила о росте числа случаев заболевания ковидом в мире на 63%

В мире зафиксировано увеличение числа заболеваний ковидом. С середины июля инфицировано около полутора миллионов человек, а это на 68% больше показателя за прежний период. Об этом сказано в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.

"За последний 28-дневный период (с 24 июля по 20 августа 2023 года) в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано почти полтора миллиона новых случаев заболевания CoViD-19 и более двух тысяч смертей, что на 63% больше и на 48% меньше по сравнению с предыдущими 28 днями", говорится в тексте.

Коров и коз научили давать "убийственное" для ковида молоко

Коров и коз научили давать "убийственное" для ковида молоко

Ранее ВОЗ начала наблюдение за относительно новым вариантом коронавируса, он получил название EG.5 (или "эрис"). В России пока этот вариант не обнаружен.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • воз
  • Общество
  • Здоровье
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров