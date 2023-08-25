ВОЗ выявила рост случаев ковида в мире на 63% после выявления "эриса"

В мире зафиксировано увеличение числа заболеваний ковидом. С середины июля инфицировано около полутора миллионов человек, а это на 68% больше показателя за прежний период. Об этом сказано в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.

"За последний 28-дневный период (с 24 июля по 20 августа 2023 года) в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано почти полтора миллиона новых случаев заболевания CoViD-19 и более двух тысяч смертей, что на 63% больше и на 48% меньше по сравнению с предыдущими 28 днями", — говорится в тексте.